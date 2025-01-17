سعر KwikTrust (KTX)
سعر KwikTrust (KTX) المباشر لليوم هو USD 0.00423434. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KwikTrust الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.46
- تغيير سعر KwikTrust خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KwikTrust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KwikTrust مقابل USD هو $ -0.0013422070 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KwikTrust مقابل USD هو $ -0.0015432945 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KwikTrust مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0013422070
|-31.69%
|60 يوم
|$ -0.0015432945
|-36.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KwikTrust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The KwikTrust protocol is a foundational blockchain technology platform that powers two products. The first (launched February 2024) is the KwikSign blockchain digital signature and file validation platform, incorporating identity checks. The second (launched July 2024) is the OnRekord (patent pending) SuperNFT platform which enables users to create unique digital assets are are linked to the validated identity of the inventor(s), creator(s) or owner(s) using fractional ownership and fractional payments to create a more secure and flexible form of digital asset. The platforms utilise the native $KTX utility token.
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€0.0041073098
|1 KTX إلى USD
$0.00423434
|1 KTX إلى MYR
RM0.01905453
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₺0.1504461002
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¥0.6583128398
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₽0.4387623108
|1 KTX إلى INR
₹0.3666091572
|1 KTX إلى IDR
Rp69.4153987296
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₱0.2481746674
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￡E.0.213410736
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R$0.025617757
|1 KTX إلى CAD
C$0.0060974496
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₴0.1786044612
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Bs0.22865436
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฿0.145873013
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NT$0.1393521294
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