ما هو kwantxbt ( KWANT )

kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions.

المصدر kwantxbt (KWANT) الموقع الرسمي