سعر kwantxbt (KWANT)
سعر kwantxbt (KWANT) المباشر لليوم هو USD 0.01332281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.35M. يتم تحديث سعر KWANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق kwantxbt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10M
- تغيير سعر kwantxbt خلال اليوم هو -19.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 930.19M
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خلال اليوم، كان سعر kwantxbt مقابل USD هو $ -0.00331437986154022 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر kwantxbt مقابل USD هو $ +0.0105742703 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر kwantxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر kwantxbt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00331437986154022
|-19.92%
|30 يوم
|$ +0.0105742703
|+79.37%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر kwantxbt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.14%
-19.92%
+15.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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