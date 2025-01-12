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سعر kwantxbt (KWANT) المباشر لليوم هو USD 0.01332281 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.35M . يتم تحديث سعر KWANT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق kwantxbt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10M - تغيير سعر kwantxbt خلال اليوم هو -19.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 930.19M

أداء سعر kwantxbt (KWANT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر kwantxbt مقابل USD هو $ -0.00331437986154022 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر kwantxbt مقابل USD هو $ +0.0105742703 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر kwantxbt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر kwantxbt مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00331437986154022 -19.92% 30 يوم $ +0.0105742703 +79.37% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر kwantxbt (KWANT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر kwantxbt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01271097$ 0.01271097 $ 0.01271097 24 ساعة مرتفع $ 0.01766689$ 0.01766689 $ 0.01766689 عالية طوال الوقت $ 0.02692442$ 0.02692442 $ 0.02692442 تغير السعر (1 ساعة) +3.14% تغير السعر (1يوم) -19.92% تغير السعر (7 أيام) +15.98%

معلومات سوق kwantxbt (KWANT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: