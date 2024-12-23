سعر KWAI (KWAI)
سعر KWAI (KWAI) المباشر لليوم هو USD 0.058847. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M. يتم تحديث سعر KWAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KWAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47K
- تغيير سعر KWAI خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.75M
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خلال اليوم، كان سعر KWAI مقابل USD هو $ -0.00134964924563626 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KWAI مقابل USD هو $ +0.0040998646 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KWAI مقابل USD هو $ +0.0074016226 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KWAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00134964924563626
|-2.24%
|30 يوم
|$ +0.0040998646
|+6.97%
|60 يوم
|$ +0.0074016226
|+12.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KWAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-2.24%
-17.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KWAI is a AI-powered chat-based smart assistant that help you manage crypto. As it is a well known fact that WEB3 in it’s current form and factor, is still not the most beginner nor user intuitive environment. The team was captivated by ChatGPT and how the AI is capable of providing human-like, logical responses to almost any prompts thrown at it. However, even with ChatGPT, there’s still a gaping vacancy when it comes to blockchain navigating guidance. KWAI, our very own AI-powered Smart Assistant, has been developed as a friendly helper to help user manage crypto effortlessly with just a chat prompt.
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