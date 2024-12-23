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سعر KWAI (KWAI) المباشر لليوم هو USD 0.058847 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M . يتم تحديث سعر KWAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KWAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47K - تغيير سعر KWAI خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.75M

أداء سعر KWAI (KWAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KWAI مقابل USD هو $ -0.00134964924563626 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KWAI مقابل USD هو $ +0.0040998646 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KWAI مقابل USD هو $ +0.0074016226 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KWAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00134964924563626 -2.24% 30 يوم $ +0.0040998646 +6.97% 60 يوم $ +0.0074016226 +12.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KWAI (KWAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KWAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.05873$ 0.05873 $ 0.05873 24 ساعة مرتفع $ 0.060242$ 0.060242 $ 0.060242 عالية طوال الوقت $ 0.258564$ 0.258564 $ 0.258564 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) -17.88%

معلومات سوق KWAI (KWAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: