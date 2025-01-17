سعر KuSwap (KUS)
سعر KuSwap (KUS) المباشر لليوم هو USD 0.00576311. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KuSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.81
- تغيير سعر KuSwap خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KuSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KuSwap مقابل USD هو $ -0.0004007551 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KuSwap مقابل USD هو $ -0.0005360487 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KuSwap مقابل USD هو $ +0.000416504949322708 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ -0.0004007551
|-6.95%
|60 يوم
|$ -0.0005360487
|-9.30%
|90 يوم
|$ +0.000416504949322708
|+7.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KuSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.04%
+4.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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