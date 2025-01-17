سعر Kusunoki Samurai (KUSUNOKI)
سعر Kusunoki Samurai (KUSUNOKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KUSUNOKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kusunoki Samurai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.48
- تغيير سعر Kusunoki Samurai خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kusunoki Samurai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kusunoki Samurai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kusunoki Samurai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kusunoki Samurai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.66%
|60 يوم
|$ 0
|+15.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kusunoki Samurai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The golden age of the samurai, 14th century feudal Japan. Kusunoki Samurai is a metaverse action-adventure open world game where you, the samurai, will journey through the four realms: the Earthly Realm, the Otherworld, the Underworld and Heaven. Each realm will present a set path to explore and pursue, following the story of a unique samurai. It is here you will encounter battles, trials, and tribulations across these realms. Progression through the realms will present the opportunity for you, the player, to earn and collect valuable rewards to become the most revered samurai in the world of Kusunoki Samurai.
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