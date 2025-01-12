سعر Kurobi (KURO)
سعر Kurobi (KURO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 820.01. يتم تحديث سعر KURO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kurobi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.02
- تغيير سعر Kurobi خلال اليوم هو -0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.97M
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خلال اليوم، كان سعر Kurobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kurobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kurobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kurobi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.36%
|30 يوم
|$ 0
|-7.06%
|60 يوم
|$ 0
|+4.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kurobi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.36%
-2.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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