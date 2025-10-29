معلومات سعر Kura (KURA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.0377842 24 ساعة مرتفع $ 0.04634099 عالية طوال الوقت $ 1.47 أدنى سعر $ 0.0377842 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +19.35% تغير السعر (7 أيام) -93.42%

سعر Kura (KURA) في الوقت الحقيقي هو $0.04631063. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KURA بين أدنى سعر $ 0.0377842 وأعلى سعر $ 0.04634099، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKURA على الإطلاق هو $ 1.47، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0377842.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KURA +0.48% على مدار الساعة الماضية، +19.35% على مدار 24 ساعة، و -93.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kura (KURA)

القيمة السوقية $ 44.18K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 149.24K إمداد دورة التداول 953.95K إجمالي العرض 3,222,489.156951685

القيمة السوقية الحالية لـ Kura هي $ 44.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KURA يبلغ 953.95K، مع إجمالي عرض 3222489.156951685. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 149.24K.