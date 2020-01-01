توكنوميكس Kunji Finance (KNJ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kunji Finance (KNJ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kunji Finance (KNJ) What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token الموقع الرسمي: https://www.kunji.finance الوثيقة البيضاء: https://docs.kunji.finance/kunjifinance/whitepaper اشتر KNJ الآن!

توكنوميكس Kunji Finance (KNJ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kunji Finance (KNJ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 44.01M $ 44.01M $ 44.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.650349 $ 0.650349 $ 0.650349 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01289265 $ 0.01289265 $ 0.01289265 السعر الحالي: $ 0.03173589 $ 0.03173589 $ 0.03173589 معرفة المزيد عن سعر Kunji Finance (KNJ)

توكنوميكس Kunji Finance (KNJ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kunji Finance (KNJ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KNJ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KNJ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KNJ، استكشف السعر المباشر لتوكن KNJ!

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