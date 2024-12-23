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سعر Kunji Finance (KNJ) المباشر لليوم هو USD 0.03592224 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر KNJ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kunji Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.25 - تغيير سعر Kunji Finance خلال اليوم هو +9.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.93M

أداء سعر Kunji Finance (KNJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kunji Finance مقابل USD هو $ +0.00300681 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kunji Finance مقابل USD هو $ +0.0430796134 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kunji Finance مقابل USD هو $ +0.0393792562 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kunji Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00300681 +9.13% 30 يوم $ +0.0430796134 +119.92% 60 يوم $ +0.0393792562 +109.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kunji Finance (KNJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kunji Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03286086$ 0.03286086 $ 0.03286086 24 ساعة مرتفع $ 0.03599486$ 0.03599486 $ 0.03599486 عالية طوال الوقت $ 0.650349$ 0.650349 $ 0.650349 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +9.13% تغير السعر (7 أيام) +24.81%

معلومات سوق Kunji Finance (KNJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: