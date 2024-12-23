سعر Kunji Finance (KNJ)
سعر Kunji Finance (KNJ) المباشر لليوم هو USD 0.03592224. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر KNJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kunji Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.25
- تغيير سعر Kunji Finance خلال اليوم هو +9.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.93M
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خلال اليوم، كان سعر Kunji Finance مقابل USD هو $ +0.00300681 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kunji Finance مقابل USD هو $ +0.0430796134 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kunji Finance مقابل USD هو $ +0.0393792562 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kunji Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00300681
|+9.13%
|30 يوم
|$ +0.0430796134
|+119.92%
|60 يوم
|$ +0.0393792562
|+109.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kunji Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+9.13%
+24.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token
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