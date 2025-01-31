سعر KungFu Cat (KFC)
سعر KungFu Cat (KFC) المباشر لليوم هو USD 0.00000992. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 991.92K. يتم تحديث سعر KFC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KungFu Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.05
- تغيير سعر KungFu Cat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر KungFu Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KungFu Cat مقابل USD هو $ -0.0000002284 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KungFu Cat مقابل USD هو $ -0.0000030410 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KungFu Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000002284
|-2.30%
|60 يوم
|$ -0.0000030410
|-30.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KungFu Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KungFuCat ($KFC) is a revolutionary meme coin designed to empower a community of crypto enthusiasts and gamers with a token that is both fun and functional. It integrates blockchain technology with interactive gaming and community governance features, providing real utility and a participative ecosystem for its holders.
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