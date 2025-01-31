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سعر KungFu Cat (KFC) المباشر لليوم هو USD 0.00000992 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 991.92K . يتم تحديث سعر KFC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KungFu Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.05 - تغيير سعر KungFu Cat خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر KungFu Cat (KFC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KungFu Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KungFu Cat مقابل USD هو $ -0.0000002284 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KungFu Cat مقابل USD هو $ -0.0000030410 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KungFu Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000002284 -2.30% 60 يوم $ -0.0000030410 -30.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KungFu Cat (KFC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KungFu Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00010245$ 0.00010245 $ 0.00010245 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.02%

معلومات سوق KungFu Cat (KFC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: