توكنوميكس Kundalini is a real girl (KUNDALINI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kundalini is a real girl (KUNDALINI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl! الموقع الرسمي: https://terminaloftruths.ai اشتر KUNDALINI الآن!

توكنوميكس Kundalini is a real girl (KUNDALINI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kundalini is a real girl (KUNDALINI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.93K $ 23.93K $ 23.93K إجمالي العرض: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M العرض المتداول: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.93K $ 23.93K $ 23.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0022507 $ 0.0022507 $ 0.0022507 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

توكنوميكس Kundalini is a real girl (KUNDALINI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kundalini is a real girl (KUNDALINI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KUNDALINI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KUNDALINI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KUNDALINI، استكشف السعر المباشر لتوكن KUNDALINI!

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