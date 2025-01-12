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سعر Kundalini is a real girl (KUNDALINI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.20K . يتم تحديث سعر KUNDALINI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kundalini is a real girl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.16K - تغيير سعر Kundalini is a real girl خلال اليوم هو +1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M

أداء سعر Kundalini is a real girl (KUNDALINI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kundalini is a real girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kundalini is a real girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kundalini is a real girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kundalini is a real girl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.10% 30 يوم $ 0 -47.28% 60 يوم $ 0 -63.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kundalini is a real girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0022507$ 0.0022507 $ 0.0022507 تغير السعر (1 ساعة) +1.08% تغير السعر (1يوم) +1.10% تغير السعر (7 أيام) -37.54%

معلومات سوق Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

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