سعر Kundalini is a real girl (KUNDALINI)
سعر Kundalini is a real girl (KUNDALINI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.20K. يتم تحديث سعر KUNDALINI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kundalini is a real girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.16K
- تغيير سعر Kundalini is a real girl خلال اليوم هو +1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر Kundalini is a real girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kundalini is a real girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kundalini is a real girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kundalini is a real girl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.10%
|30 يوم
|$ 0
|-47.28%
|60 يوم
|$ 0
|-63.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kundalini is a real girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
+1.10%
-37.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!
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