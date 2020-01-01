توكنوميكس Kunci Coin (KUNCI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kunci Coin (KUNCI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kunci Coin (KUNCI) Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. الموقع الرسمي: https://kuncicoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf اشتر KUNCI الآن!

توكنوميكس Kunci Coin (KUNCI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kunci Coin (KUNCI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.40K $ 1.40K $ 1.40K إجمالي العرض: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B العرض المتداول: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 723.04K $ 723.04K $ 723.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.932116 $ 0.932116 $ 0.932116 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00018091 $ 0.00018091 $ 0.00018091 معرفة المزيد عن سعر Kunci Coin (KUNCI)

توكنوميكس Kunci Coin (KUNCI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kunci Coin (KUNCI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KUNCI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KUNCI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KUNCI، استكشف السعر المباشر لتوكن KUNCI!

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