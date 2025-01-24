سعر Kunci Coin (KUNCI)
سعر Kunci Coin (KUNCI) المباشر لليوم هو USD 0.00049518. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.85K. يتم تحديث سعر KUNCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kunci Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.96K
- تغيير سعر Kunci Coin خلال اليوم هو -0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.77M
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خلال اليوم، كان سعر Kunci Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kunci Coin مقابل USD هو $ -0.0001413194 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kunci Coin مقابل USD هو $ -0.0002780053 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kunci Coin مقابل USD هو $ -0.0013094106054960119 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.87%
|30 يوم
|$ -0.0001413194
|-28.53%
|60 يوم
|$ -0.0002780053
|-56.14%
|90 يوم
|$ -0.0013094106054960119
|-72.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kunci Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.87%
-9.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.
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