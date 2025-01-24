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سعر Kunci Coin (KUNCI) المباشر لليوم هو USD 0.00049518 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.85K . يتم تحديث سعر KUNCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kunci Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.96K - تغيير سعر Kunci Coin خلال اليوم هو -0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.77M

أداء سعر Kunci Coin (KUNCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kunci Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kunci Coin مقابل USD هو $ -0.0001413194 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kunci Coin مقابل USD هو $ -0.0002780053 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kunci Coin مقابل USD هو $ -0.0013094106054960119 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.87% 30 يوم $ -0.0001413194 -28.53% 60 يوم $ -0.0002780053 -56.14% 90 يوم $ -0.0013094106054960119 -72.55%

تحليل سعر Kunci Coin (KUNCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kunci Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00048912$ 0.00048912 $ 0.00048912 24 ساعة مرتفع $ 0.000503$ 0.000503 $ 0.000503 عالية طوال الوقت $ 0.932116$ 0.932116 $ 0.932116 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.87% تغير السعر (7 أيام) -9.08%

معلومات سوق Kunci Coin (KUNCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: