احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KUNAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KUNAI.

سعر KunaiKash (KUNAI) المباشر لليوم هو USD 0.00948684 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KUNAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KunaiKash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.40K - تغيير سعر KunaiKash خلال اليوم هو -12.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر KunaiKash (KUNAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KunaiKash مقابل USD هو $ -0.001337812624027452 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KunaiKash مقابل USD هو $ -0.0035712307 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KunaiKash مقابل USD هو $ -0.0014153378 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KunaiKash مقابل USD هو $ -0.002548132286235525 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001337812624027452 -12.35% 30 يوم $ -0.0035712307 -37.64% 60 يوم $ -0.0014153378 -14.91% 90 يوم $ -0.002548132286235525 -21.17%

تحليل سعر KunaiKash (KUNAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KunaiKash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00917584$ 0.00917584 $ 0.00917584 24 ساعة مرتفع $ 0.01097667$ 0.01097667 $ 0.01097667 عالية طوال الوقت $ 0.079894$ 0.079894 $ 0.079894 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -12.35% تغير السعر (7 أيام) +6.79%

معلومات سوق KunaiKash (KUNAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: