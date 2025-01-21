سعر KunaiKash (KUNAI)
سعر KunaiKash (KUNAI) المباشر لليوم هو USD 0.00948684. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KUNAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KunaiKash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.40K
- تغيير سعر KunaiKash خلال اليوم هو -12.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KunaiKash مقابل USD هو $ -0.001337812624027452 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KunaiKash مقابل USD هو $ -0.0035712307 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KunaiKash مقابل USD هو $ -0.0014153378 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KunaiKash مقابل USD هو $ -0.002548132286235525 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001337812624027452
|-12.35%
|30 يوم
|$ -0.0035712307
|-37.64%
|60 يوم
|$ -0.0014153378
|-14.91%
|90 يوم
|$ -0.002548132286235525
|-21.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KunaiKash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-12.35%
+6.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KunaiKash offers staking $KUNAI, including earning interest on your tokens, contributing to the network’s security, and helping govern the KunaiKash ecosystem. Stakers can enjoy competitive APRs, making it a potentially rewarding investment strategy. We also have a revenue-generating and sharing technology that rewards staked users on a monthly basis.
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