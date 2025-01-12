سعر Kumala Herris (MAWA)
سعر Kumala Herris (MAWA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.38K. يتم تحديث سعر MAWA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kumala Herris الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.07
- تغيير سعر Kumala Herris خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M
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خلال اليوم، كان سعر Kumala Herris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kumala Herris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kumala Herris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kumala Herris مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.14%
|60 يوم
|$ 0
|-39.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kumala Herris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-12.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political
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