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سعر Kumala Herris (MAWA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.38K . يتم تحديث سعر MAWA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kumala Herris الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.07 - تغيير سعر Kumala Herris خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M

أداء سعر Kumala Herris (MAWA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kumala Herris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kumala Herris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kumala Herris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kumala Herris مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -21.14% 60 يوم $ 0 -39.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kumala Herris (MAWA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kumala Herris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00885213$ 0.00885213 $ 0.00885213 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -12.16%

معلومات سوق Kumala Herris (MAWA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: