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سعر Kuma World (KUMA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 247.86K . يتم تحديث سعر KUMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kuma World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.41K - تغيير سعر Kuma World خلال اليوم هو +0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00B

أداء سعر Kuma World (KUMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kuma World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kuma World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kuma World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kuma World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kuma World (KUMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kuma World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.72% تغير السعر (1يوم) +0.53% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Kuma World (KUMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: