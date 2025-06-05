سعر Kulu the Pangolin (KULU)
سعر Kulu the Pangolin (KULU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.02K. يتم تحديث سعر KULU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kulu the Pangolin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kulu the Pangolin خلال اليوم هو -2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 930.30M
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خلال اليوم، كان سعر Kulu the Pangolin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kulu the Pangolin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kulu the Pangolin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kulu the Pangolin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.20%
|30 يوم
|$ 0
|-50.94%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kulu the Pangolin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
-2.20%
-15.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.
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