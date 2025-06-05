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سعر Kulu the Pangolin (KULU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.02K . يتم تحديث سعر KULU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kulu the Pangolin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kulu the Pangolin خلال اليوم هو -2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 930.30M

أداء سعر Kulu the Pangolin (KULU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kulu the Pangolin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kulu the Pangolin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kulu the Pangolin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kulu the Pangolin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.20% 30 يوم $ 0 -50.94% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kulu the Pangolin (KULU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kulu the Pangolin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) -2.20% تغير السعر (7 أيام) -15.48%

معلومات سوق Kulu the Pangolin (KULU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: