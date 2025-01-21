سعر KuKu (KUKU)
سعر KuKu (KUKU) المباشر لليوم هو USD 0.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KUKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KuKu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.43
- تغيير سعر KuKu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KuKu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KuKu مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KuKu مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KuKu مقابل USD هو $ -0.00000000000000000000000000007811044592646186 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|-17.94%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|-17.31%
|90 يوم
|$ -0.00000000000000000000000000007811044592646186
|-100.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KuKu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? KuKu is the biggest innovation of memecoin on the ETH common chain. the little dinosaur, and I'm the memecoin with the most 0 so far. The first token to apply for Guinness World Records. What makes your project unique? KUKU is a biggest innovation of memecoin on the ETH common chain.. It is inspired by the famous Ethereum , but will soon expand to a much larger project and product.
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