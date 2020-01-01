توكنوميكس KUB Coin (KUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KUB Coin (KUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KUB Coin (KUB) The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach. الموقع الرسمي: https://kubchain.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf اشتر KUB الآن!

توكنوميكس KUB Coin (KUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KUB Coin (KUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 136.06M $ 136.06M $ 136.06M إجمالي العرض: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M العرض المتداول: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 168.44M $ 168.44M $ 168.44M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 17.24 $ 17.24 $ 17.24 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.381968 $ 0.381968 $ 0.381968 السعر الحالي: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 معرفة المزيد عن سعر KUB Coin (KUB)

توكنوميكس KUB Coin (KUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KUB Coin (KUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KUB، استكشف السعر المباشر لتوكن KUB!

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