سعر KRYZA Network (KRN)
سعر KRYZA Network (KRN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KRN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KRYZA Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.71
- تغيير سعر KRYZA Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KRYZA Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KRYZA Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KRYZA Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KRYZA Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.25%
|60 يوم
|$ 0
|-30.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KRYZA Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Native token of KRYZA ecosystem. Earn it to use KRYZA Network social site. Stake it on KRYZASWAP.
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