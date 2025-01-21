احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KRX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KRX.

سعر KRYZA Exchange (KRX) المباشر لليوم هو USD 0.0110224 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KRYZA Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.62 - تغيير سعر KRYZA Exchange خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر KRYZA Exchange (KRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KRYZA Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KRYZA Exchange مقابل USD هو $ -0.0001421316 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KRYZA Exchange مقابل USD هو $ +0.0075407181 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KRYZA Exchange مقابل USD هو $ +0.004483812649829157 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001421316 -1.28% 60 يوم $ +0.0075407181 +68.41% 90 يوم $ +0.004483812649829157 +68.57%

تحليل سعر KRYZA Exchange (KRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KRYZA Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0147325$ 0.0147325 $ 0.0147325 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق KRYZA Exchange (KRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: