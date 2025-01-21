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سعر KRYZA Diamond (KRD) المباشر لليوم هو USD 0.01699394 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KRD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KRYZA Diamond الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85K - تغيير سعر KRYZA Diamond خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر KRYZA Diamond (KRD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KRYZA Diamond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KRYZA Diamond مقابل USD هو $ +0.5602972559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KRYZA Diamond مقابل USD هو $ -0.0009679170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KRYZA Diamond مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.5602972559 +3,297.04% 60 يوم $ -0.0009679170 -5.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KRYZA Diamond (KRD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KRYZA Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق KRYZA Diamond (KRD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: