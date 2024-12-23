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سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI)

USD

مخطط سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI) المباشر

$0.428967
$0.428967$0.428967
-0.30%(1D)

سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI) لليوم

سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI) المباشر لليوم هو USD 0.428967. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر STSEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kryptonite Staked SEI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.29K
- تغيير سعر Kryptonite Staked SEI خلال اليوم هو -0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.39M

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أداء سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0015646582063319 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0639939834 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0192306335 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0015646582063319-0.36%
30 يوم$ -0.0639939834-14.91%
60 يوم$ -0.0192306335-4.48%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kryptonite Staked SEI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.420951
$ 0.420951$ 0.420951

$ 0.633089
$ 0.633089$ 0.633089

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

-0.68%

-0.36%

-28.14%

معلومات سوق Kryptonite Staked SEI (STSEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 49.29K
$ 49.29K$ 49.29K

2.39M
2.39M 2.39M

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المصدر Kryptonite Staked SEI (STSEI)

الموقع الرسمي

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