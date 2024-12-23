سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI)
سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI) المباشر لليوم هو USD 0.428967. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر STSEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kryptonite Staked SEI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.29K
- تغيير سعر Kryptonite Staked SEI خلال اليوم هو -0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.39M
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خلال اليوم، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0015646582063319 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0639939834 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0192306335 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0015646582063319
|-0.36%
|30 يوم
|$ -0.0639939834
|-14.91%
|60 يوم
|$ -0.0192306335
|-4.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kryptonite Staked SEI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
-0.36%
-28.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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