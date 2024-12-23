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سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI) المباشر لليوم هو USD 0.428967 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر STSEI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kryptonite Staked SEI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.29K - تغيير سعر Kryptonite Staked SEI خلال اليوم هو -0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.39M

أداء سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0015646582063319 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0639939834 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ -0.0192306335 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kryptonite Staked SEI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0015646582063319 -0.36% 30 يوم $ -0.0639939834 -14.91% 60 يوم $ -0.0192306335 -4.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kryptonite Staked SEI (STSEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kryptonite Staked SEI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.420951$ 0.420951 $ 0.420951 24 ساعة مرتفع $ 0.633089$ 0.633089 $ 0.633089 عالية طوال الوقت $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -0.36% تغير السعر (7 أيام) -28.14%

معلومات سوق Kryptonite Staked SEI (STSEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: