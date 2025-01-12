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سعر Krypton Galaxy Coin (KGC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.21K . يتم تحديث سعر KGC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Krypton Galaxy Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.47 - تغيير سعر Krypton Galaxy Coin خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 892.15M

أداء سعر Krypton Galaxy Coin (KGC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Krypton Galaxy Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Krypton Galaxy Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Krypton Galaxy Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Krypton Galaxy Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.25% 30 يوم $ 0 -9.68% 60 يوم $ 0 -1.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Krypton Galaxy Coin (KGC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Krypton Galaxy Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00544416$ 0.00544416 $ 0.00544416 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) +9.51%

معلومات سوق Krypton Galaxy Coin (KGC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: