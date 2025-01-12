سعر Krypton Galaxy Coin (KGC)
سعر Krypton Galaxy Coin (KGC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.21K. يتم تحديث سعر KGC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Krypton Galaxy Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.47
- تغيير سعر Krypton Galaxy Coin خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 892.15M
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خلال اليوم، كان سعر Krypton Galaxy Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Krypton Galaxy Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Krypton Galaxy Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Krypton Galaxy Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-9.68%
|60 يوم
|$ 0
|-1.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Krypton Galaxy Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.25%
+9.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As the first gateway to the blockchain game ecosystem, Krypton guides gamers into blockchain industry by eliminating entry barrier and providing complete infrastructure and truly entartaining games. Through the first innovative promotion system and public chain cooperation plan, Krypton quickly acquires traditional gamers and blockchain native users, providing integrated solutions for blockchain gaming industry. Since its launch in May 2018, Krypton has accumulated 1.4 million users. It has multiple apps, such as Kr Planet and Zilliqa Planet, etc. embeded with built-in wallet, NFT wallet, NFT trading platform and blockchain browser, including lock-up mining, voting and other basic features. Krypton has developed more than a dozen fun blockchain games such as SuperPlayer, Krypton Knight, Krypton Tycoon, Krypton Celebrity, Krypton Quiz, and Krypton Miner, etc.
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