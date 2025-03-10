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سعر Kryptomon (KMON) المباشر لليوم هو USD 0.00031629 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 300.29K . يتم تحديث سعر KMON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kryptomon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.40K - تغيير سعر Kryptomon خلال اليوم هو -4.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 944.45M

أداء سعر Kryptomon (KMON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kryptomon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kryptomon مقابل USD هو $ -0.0001109701 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kryptomon مقابل USD هو $ -0.0002199374 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kryptomon مقابل USD هو $ -0.0009192177115366617 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.69% 30 يوم $ -0.0001109701 -35.08% 60 يوم $ -0.0002199374 -69.53% 90 يوم $ -0.0009192177115366617 -74.39%

تحليل سعر Kryptomon (KMON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kryptomon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00030923$ 0.00030923 $ 0.00030923 24 ساعة مرتفع $ 0.0003619$ 0.0003619 $ 0.0003619 عالية طوال الوقت $ 0.227716$ 0.227716 $ 0.227716 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -4.69% تغير السعر (7 أيام) -21.55%

معلومات سوق Kryptomon (KMON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: