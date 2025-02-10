سعر Krypto Fraxtal Chicken (KFC)
سعر Krypto Fraxtal Chicken (KFC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KFC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Krypto Fraxtal Chicken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 968.61
- تغيير سعر Krypto Fraxtal Chicken خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Krypto Fraxtal Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Krypto Fraxtal Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Krypto Fraxtal Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Krypto Fraxtal Chicken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.65%
|60 يوم
|$ 0
|-28.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Krypto Fraxtal Chicken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-16.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Krypto Fraxtal Chicken, the first meme coin crafted specifically for the Frax community. Everyone in Fraxtal community is familiar with the concept of "Chicken", and we aimed to channel this shared understanding into the creation of KFC. The goal with KFC is to bring a fun and equitable launch mechanism to the Frax community, creating a meme coin that truly belongs to and resonates with our members. KFC is more than just a token, it's a symbol of our collective humor, spirit, and unity. Join us in embracing KFC – where DEFI meets fun in the heart of the Frax community.
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