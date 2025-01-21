سعر KROWN (KRW)
سعر KROWN (KRW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KRW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KROWN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.00K
- تغيير سعر KROWN خلال اليوم هو -1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KRW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KRW.
خلال اليوم، كان سعر KROWN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KROWN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KROWN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KROWN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.74%
|30 يوم
|$ 0
|+32.29%
|60 يوم
|$ 0
|+63.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KROWN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.65%
-1.74%
-0.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KingDeFi is a DeFi project combining two main areas: analytics and monitoring where we provide a market overview, liquidity pool search engine and portfolio tracking to users and farming as we are a yield optimizer project on BSC and Solana. It offers its Knights (= users) an a) Earnings and b) Monitoring function. With the Earnings function, Knights can earn KROWN tokens by providing liquidity and staking directly on the KingDeFi platform. With the Monitoring function, Knights have an overview about all major yield platforms on BSC and Solana and receive automatic suggestions where to receive the best yields based on their token holdings in their wallet. With one click, Knights are easily directed to the best yielding platforms. Knights also have a dashboard showing all key statistics of all major platforms such as highest/lowest APYs, TVL and more. In combination, KingDeFi is the only ""go to"" place you need in order to optimize your farming and staking yields for both, BSC and Solana
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KRW إلى AUD
A$--
|1 KRW إلى GBP
￡--
|1 KRW إلى EUR
€--
|1 KRW إلى USD
$--
|1 KRW إلى MYR
RM--
|1 KRW إلى TRY
₺--
|1 KRW إلى JPY
¥--
|1 KRW إلى RUB
₽--
|1 KRW إلى INR
₹--
|1 KRW إلى IDR
Rp--
|1 KRW إلى PHP
₱--
|1 KRW إلى EGP
￡E.--
|1 KRW إلى BRL
R$--
|1 KRW إلى CAD
C$--
|1 KRW إلى BDT
৳--
|1 KRW إلى NGN
₦--
|1 KRW إلى UAH
₴--
|1 KRW إلى VES
Bs--
|1 KRW إلى PKR
Rs--
|1 KRW إلى KZT
₸--
|1 KRW إلى THB
฿--
|1 KRW إلى TWD
NT$--
|1 KRW إلى CHF
Fr--
|1 KRW إلى HKD
HK$--
|1 KRW إلى MAD
.د.م--