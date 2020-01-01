توكنوميكس Kronos Bot (KRON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kronos Bot (KRON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kronos Bot (KRON) Kronos Bot ・The world's first WhatsApp Trading Bot, simplifying DeFi one message at a time. The top 10 Telegram trading bots have collectively generated over $281 million in revenue, marking the fastest revenue generation in the history of the space. Kronos Bot is now pioneering on WhatsApp, leveraging its 3 billion monthly users an audience primed for decentralization while seamlessly integrating product offerings for Telegram’s 1 billion users. By uniting both platforms into a multi-platform ecosystem, Kronos Bot caters to diverse audiences, from newcomers to seasoned traders, unlocking unprecedented revenue potential and enhancing the trading experience across both WhatsApp and Telegram. الموقع الرسمي: https://www.kronosbot.app/ الوثيقة البيضاء: https://docs.kronosbot.app/ اشتر KRON الآن!

توكنوميكس Kronos Bot (KRON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kronos Bot (KRON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.99K $ 19.99K $ 19.99K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.99K $ 19.99K $ 19.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00245845 $ 0.00245845 $ 0.00245845 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00019989 $ 0.00019989 $ 0.00019989 معرفة المزيد عن سعر Kronos Bot (KRON)

توكنوميكس Kronos Bot (KRON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kronos Bot (KRON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KRON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KRON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KRON، استكشف السعر المباشر لتوكن KRON!

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