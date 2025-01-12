سعر Kronos Bot (KRON)
سعر Kronos Bot (KRON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.43K. يتم تحديث سعر KRON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kronos Bot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.67
- تغيير سعر Kronos Bot خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Kronos Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kronos Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kronos Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kronos Bot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-23.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kronos Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-6.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kronos Bot ・The world's first WhatsApp Trading Bot, simplifying DeFi one message at a time. The top 10 Telegram trading bots have collectively generated over $281 million in revenue, marking the fastest revenue generation in the history of the space. Kronos Bot is now pioneering on WhatsApp, leveraging its 3 billion monthly users an audience primed for decentralization while seamlessly integrating product offerings for Telegram’s 1 billion users. By uniting both platforms into a multi-platform ecosystem, Kronos Bot caters to diverse audiences, from newcomers to seasoned traders, unlocking unprecedented revenue potential and enhancing the trading experience across both WhatsApp and Telegram.
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