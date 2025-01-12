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سعر Kronos Bot (KRON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.43K . يتم تحديث سعر KRON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kronos Bot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.67 - تغيير سعر Kronos Bot خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Kronos Bot (KRON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kronos Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kronos Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kronos Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kronos Bot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -23.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kronos Bot (KRON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kronos Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00245845$ 0.00245845 $ 0.00245845 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -6.04%

معلومات سوق Kronos Bot (KRON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: