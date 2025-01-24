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سعر Kroma Staked ETH (SPETH) المباشر لليوم هو USD 3,406.25 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kroma Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 386.78 - تغيير سعر Kroma Staked ETH خلال اليوم هو +2.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kroma Staked ETH (SPETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kroma Staked ETH مقابل USD هو $ +97.34 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kroma Staked ETH مقابل USD هو $ -135.4972187500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kroma Staked ETH مقابل USD هو $ -7.5227031250 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kroma Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +97.34 +2.94% 30 يوم $ -135.4972187500 -3.97% 60 يوم $ -7.5227031250 -0.22% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kroma Staked ETH (SPETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kroma Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,276.56$ 3,276.56 $ 3,276.56 24 ساعة مرتفع $ 3,411.67$ 3,411.67 $ 3,411.67 عالية طوال الوقت $ 7,603.05$ 7,603.05 $ 7,603.05 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) +2.94% تغير السعر (7 أيام) +0.33%

معلومات سوق Kroma Staked ETH (SPETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: