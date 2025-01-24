سعر Kroma Staked ETH (SPETH)
سعر Kroma Staked ETH (SPETH) المباشر لليوم هو USD 3,406.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kroma Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 386.78
- تغيير سعر Kroma Staked ETH خلال اليوم هو +2.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kroma Staked ETH مقابل USD هو $ +97.34 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kroma Staked ETH مقابل USD هو $ -135.4972187500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kroma Staked ETH مقابل USD هو $ -7.5227031250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kroma Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +97.34
|+2.94%
|30 يوم
|$ -135.4972187500
|-3.97%
|60 يوم
|$ -7.5227031250
|-0.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kroma Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
+2.94%
+0.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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