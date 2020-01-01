توكنوميكس Kroak on Kaspa (KROAK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kroak on Kaspa (KROAK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kroak on Kaspa (KROAK) $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. الموقع الرسمي: https://www.kroakonkaspa.com/ اشتر KROAK الآن!

توكنوميكس Kroak on Kaspa (KROAK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kroak on Kaspa (KROAK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 315.77K $ 315.77K $ 315.77K إجمالي العرض: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M العرض المتداول: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 315.77K $ 315.77K $ 315.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00371105 $ 0.00371105 $ 0.00371105 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00045298 $ 0.00045298 $ 0.00045298 معرفة المزيد عن سعر Kroak on Kaspa (KROAK)

توكنوميكس Kroak on Kaspa (KROAK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kroak on Kaspa (KROAK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KROAK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KROAK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KROAK، استكشف السعر المباشر لتوكن KROAK!

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