سعر Kroak on Kaspa (KROAK)
سعر Kroak on Kaspa (KROAK) المباشر لليوم هو USD 0.00124714. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 857.32K. يتم تحديث سعر KROAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kroak on Kaspa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.77K
- تغيير سعر Kroak on Kaspa خلال اليوم هو -9.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00M
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خلال اليوم، كان سعر Kroak on Kaspa مقابل USD هو $ -0.000132182714375162 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kroak on Kaspa مقابل USD هو $ +0.0018812010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kroak on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kroak on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000132182714375162
|-9.58%
|30 يوم
|$ +0.0018812010
|+150.84%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kroak on Kaspa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-9.58%
-38.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.
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RM0.0055996586
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₺0.044148756
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