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سعر Kroak on Kaspa (KROAK) المباشر لليوم هو USD 0.00124714 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 857.32K . يتم تحديث سعر KROAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kroak on Kaspa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.77K - تغيير سعر Kroak on Kaspa خلال اليوم هو -9.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00M

أداء سعر Kroak on Kaspa (KROAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kroak on Kaspa مقابل USD هو $ -0.000132182714375162 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kroak on Kaspa مقابل USD هو $ +0.0018812010 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kroak on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kroak on Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000132182714375162 -9.58% 30 يوم $ +0.0018812010 +150.84% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kroak on Kaspa (KROAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kroak on Kaspa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00123502$ 0.00123502 $ 0.00123502 24 ساعة مرتفع $ 0.00161718$ 0.00161718 $ 0.00161718 عالية طوال الوقت $ 0.00371105$ 0.00371105 $ 0.00371105 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -9.58% تغير السعر (7 أيام) -38.98%

معلومات سوق Kroak on Kaspa (KROAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: