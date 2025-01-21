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سعر Kriya (KDX) المباشر لليوم هو USD 0.257986 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.39M . يتم تحديث سعر KDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kriya الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.48K - تغيير سعر Kriya خلال اليوم هو -28.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 52.46M

أداء سعر Kriya (KDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kriya مقابل USD هو $ -0.1021841884527114 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kriya مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kriya مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kriya مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.1021841884527114 -28.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kriya (KDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kriya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.227891$ 0.227891 $ 0.227891 24 ساعة مرتفع $ 0.361799$ 0.361799 $ 0.361799 عالية طوال الوقت $ 0.366288$ 0.366288 $ 0.366288 تغير السعر (1 ساعة) +4.22% تغير السعر (1يوم) -28.37% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Kriya (KDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: