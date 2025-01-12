سعر Krida Fans (KRIDA)
سعر Krida Fans (KRIDA) المباشر لليوم هو USD 0.00514252. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.14K. يتم تحديث سعر KRIDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Krida Fans الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.47
- تغيير سعر Krida Fans خلال اليوم هو +0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.20M
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خلال اليوم، كان سعر Krida Fans مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Krida Fans مقابل USD هو $ -0.0002631823 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Krida Fans مقابل USD هو $ +0.0000874125 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Krida Fans مقابل USD هو $ -0.00033163944776454 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.49%
|30 يوم
|$ -0.0002631823
|-5.11%
|60 يوم
|$ +0.0000874125
|+1.70%
|90 يوم
|$ -0.00033163944776454
|-6.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Krida Fans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.49%
-87.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Krida Fans is a next-generation fantasy sports and social platform built on polygon blockchain. Pick a Game. Show your Skills. Win the Game. Krida Fans is powered by $KRIDA, which is utility and governance token, enabling users to earn rewards and participate in community votes for important platform decisions.
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