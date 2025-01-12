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سعر Krida Fans (KRIDA) المباشر لليوم هو USD 0.00514252 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.14K . يتم تحديث سعر KRIDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Krida Fans الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.47 - تغيير سعر Krida Fans خلال اليوم هو +0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.20M

أداء سعر Krida Fans (KRIDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Krida Fans مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Krida Fans مقابل USD هو $ -0.0002631823 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Krida Fans مقابل USD هو $ +0.0000874125 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Krida Fans مقابل USD هو $ -0.00033163944776454 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.49% 30 يوم $ -0.0002631823 -5.11% 60 يوم $ +0.0000874125 +1.70% 90 يوم $ -0.00033163944776454 -6.05%

تحليل سعر Krida Fans (KRIDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Krida Fans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00511517$ 0.00511517 $ 0.00511517 24 ساعة مرتفع $ 0.0051593$ 0.0051593 $ 0.0051593 عالية طوال الوقت $ 1.091$ 1.091 $ 1.091 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.49% تغير السعر (7 أيام) -87.63%

معلومات سوق Krida Fans (KRIDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: