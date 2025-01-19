سعر Krees (KREES)
سعر Krees (KREES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KREES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Krees الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 312.28
- تغيير سعر Krees خلال اليوم هو -5.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Krees مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Krees مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Krees مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Krees مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.46%
|30 يوم
|$ 0
|-30.25%
|60 يوم
|$ 0
|-53.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Krees: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.64%
-5.46%
-6.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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