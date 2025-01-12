سعر KRATOM (KRATOM)
سعر KRATOM (KRATOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.07K. يتم تحديث سعر KRATOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KRATOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.34K
- تغيير سعر KRATOM خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.36M
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خلال اليوم، كان سعر KRATOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KRATOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KRATOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KRATOM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-50.89%
|60 يوم
|$ 0
|-47.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KRATOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-38.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$KRATOM is a token created as a rewards protocol for the 45 million-strong Kratom user community. The official website features a claim portal where individuals purchasing Kratom in stores can earn $KRATOM tokens as rewards. The project aims to establish partnerships with reputable Kratom companies to integrate its tooling and tokens as customer incentives. As users of Kratom themselves, the creators of $KRATOM aspire to foster the largest social community of Kratom users, and to contribute to their peers, researchers, and esteemed Kratom organizations.
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