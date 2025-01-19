سعر Kraken Wrapped BTC (KBTC)
سعر Kraken Wrapped BTC (KBTC) المباشر لليوم هو USD 74,379. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kraken Wrapped BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.97
- تغيير سعر Kraken Wrapped BTC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kraken Wrapped BTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kraken Wrapped BTC مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kraken Wrapped BTC مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kraken Wrapped BTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Kraken Wrapped BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
kBTC is a fully backed, cross-network-compatible ERC-20 token. Each kBTC token is fully backed 1:1 by an equivalent amount of Bitcoin and held securely in Kraken’s custody. Clients can verify this for themselves at any time by inspecting our reserves onchain.
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