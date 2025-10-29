معلومات سعر Koyo (KOY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02352792$ 0.02352792 $ 0.02352792 أدنى سعر $ 0.00027821$ 0.00027821 $ 0.00027821 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +9.24% تغير السعر (7 أيام) +9.24%

سعر Koyo (KOY) في الوقت الحقيقي هو $0.00032517. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KOY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKOY على الإطلاق هو $ 0.02352792، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00027821.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KOY -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +9.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Koyo (KOY)

القيمة السوقية $ 171.40K$ 171.40K $ 171.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 182.92K$ 182.92K $ 182.92K إمداد دورة التداول 527.10M 527.10M 527.10M إجمالي العرض 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

القيمة السوقية الحالية لـ Koyo هي $ 171.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOY يبلغ 527.10M، مع إجمالي عرض 562535613.3139977. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 182.92K.