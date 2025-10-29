معلومات سعر Kovu ($KOVU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -5.06% تغير السعر (7 أيام) +3.54%

سعر Kovu ($KOVU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $KOVU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$KOVU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $KOVU +1.09% على مدار الساعة الماضية، -5.06% على مدار 24 ساعة، و +3.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kovu ($KOVU)

القيمة السوقية $ 7.49K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.49K إمداد دورة التداول 999.94M إجمالي العرض 999,938,324.570976

القيمة السوقية الحالية لـ Kovu هي $ 7.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $KOVU يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999938324.570976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.49K.