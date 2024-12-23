سعر Kotaro (KOTARO)
سعر Kotaro (KOTARO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 100.91K. يتم تحديث سعر KOTARO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kotaro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.24
- تغيير سعر Kotaro خلال اليوم هو -0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Kotaro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kotaro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kotaro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kotaro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.55%
|30 يوم
|$ 0
|-84.21%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kotaro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.44%
-0.55%
-27.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kotaro is the irresistibly Otter that's capturing hearts across the Solana ecosystem. With his charming design and playful personality, Kotaro embodies the perfect blend of cuteness and character that makes him a standout figure in the Solana community. Whether he's sharing his positive vibes or simply spreading joy with his lovable design, Kotaro is more than just a character—he’s become a symbol of fun and creativity in the Solana space. With his bright eyes, fluffy appearance, and endearing quirks, Kotaro is the perfect companion for anyone who loves the combination of playful spirit and innovative design. If you’re looking for something cute and uplifting, Kotaro is sure to bring a smile to your face every time
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