سعر Kosher Katz (K)
سعر Kosher Katz (K) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.00K. يتم تحديث سعر K مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kosher Katz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.96K
- تغيير سعر Kosher Katz خلال اليوم هو +4.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Kosher Katz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kosher Katz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kosher Katz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kosher Katz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kosher Katz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.63%
+4.36%
-0.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kosher Katz is an innovative meme coin project built on the Solana blockchain, designed as a vibrant movement to celebrate and blend the rich Jewish cultural heritage with the transformative potential of cryptocurrency communities. The $K token is more than just a digital asset; it symbolizes legacy, identity, and belonging, fostering a strong sense of community among its holders. Kosher Katz aims to create a space where culture and technology intertwine. With its unique vision, the project aspires to honor tradition while embracing the dynamic world of blockchain innovation, empowering individuals to connect, engage, and grow within a thriving ecosystem.
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