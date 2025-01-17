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سعر Kosher Katz (K) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.00K . يتم تحديث سعر K مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kosher Katz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.96K - تغيير سعر Kosher Katz خلال اليوم هو +4.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Kosher Katz (K) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kosher Katz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kosher Katz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kosher Katz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kosher Katz مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kosher Katz (K)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kosher Katz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.63% تغير السعر (1يوم) +4.36% تغير السعر (7 أيام) -0.25%

معلومات سوق Kosher Katz (K)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: