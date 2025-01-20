سعر Kortana (KORA)
سعر Kortana (KORA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kortana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.10
- تغيير سعر Kortana خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kortana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kortana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kortana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kortana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.56%
|60 يوم
|$ 0
|-1.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kortana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+3.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Kortana Legacy? Kortana Legacy is a 3rd-person shooter game that allows players to earn financial rewards through betting. With fast-paced action and competitive gameplay, players can stake their cryptocurrency to win big while battling it out in immersive, high-stakes battles. Introducing the game kortana legacy Kortana legacy is a game set in the kortana universe, featuring humanoid characters, robots, and aliens. earn kortana by defeating enemies in single-player mode or betting in multiplayer mode. for more information, check out the official kortana whitepaper.
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