سعر KORRA (KORRA)
سعر KORRA (KORRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KORRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KORRA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 208.56
- تغيير سعر KORRA خلال اليوم هو -9.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KORRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KORRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KORRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KORRA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.31%
|30 يوم
|$ 0
|-16.78%
|60 يوم
|$ 0
|-54.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KORRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.66%
-9.31%
+4.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Myro's play buddy $KORRA on Solana, the lovely dog
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