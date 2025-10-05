سعر Koro Go المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KORO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KORO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Koro Go المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KORO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KORO بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Koro Go

سعر Koro Go (KORO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KORO إلى USD:

$0.00037943
$0.00037943
+26.80%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار Koro Go (KORO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:29:33 (UTC+8)

معلومات سعر Koro Go (KORO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

$ 0.00323435
+0.75%

+26.86%

+43.97%

+43.97%

سعر Koro Go (KORO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KORO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKORO على الإطلاق هو $ 0.00323435، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KORO +0.75% على مدار الساعة الماضية، +26.86% على مدار 24 ساعة، و +43.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Koro Go (KORO)

--
100.00M
القيمة السوقية الحالية لـ Koro Go هي $ 38.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KORO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.03K.

سجل سعر Koro Go (KORO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Koro Go مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Koro Go مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Koro Go مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Koro Go مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+26.86%
30 يوم$ 0+58.22%
60 يوم$ 0+355.10%
90 يوم$ 0--

ما هو Koro Go ( KORO )

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Koro Go (USD)

كم ستكون قيمة Koro Go (KORO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Koro Go (KORO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Koro Go.

تحقق الآن من توقعات سعر Koro Go!

عملة KORO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Koro Go (KORO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Koro Go (KORO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KORO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Koro Go (KORO)

كم يساوي Koro Go (KORO) اليوم؟
سعر KORO المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KORO إلى USD الحالي؟
سعر KORO إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Koro Go ؟
القيمة السوقية لعملة KORO هي $ 38.03K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KORO؟
العرض المتداول لتوكن KORO هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KORO؟
حقق KORO سعرًا قياسيًا قدره 0.00323435 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KORO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 KORO.
ما هو حجم تداول KORO؟
حجم تداول KORO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KORO هذا العام؟
قد يرتفع KORO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KORO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:29:33 (UTC+8)

