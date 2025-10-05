معلومات سعر Koro Go (KORO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00323435 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) +26.86% تغير السعر (7 أيام) +43.97%

سعر Koro Go (KORO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KORO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKORO على الإطلاق هو $ 0.00323435، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KORO +0.75% على مدار الساعة الماضية، +26.86% على مدار 24 ساعة، و +43.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Koro Go (KORO)

القيمة السوقية $ 38.03K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.03K إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Koro Go هي $ 38.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KORO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.03K.