توكنوميكس Kontos (KOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kontos (KOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kontos (KOS) Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc. الموقع الرسمي: https://www.kontos.io اشتر KOS الآن!

توكنوميكس Kontos (KOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kontos (KOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 247.71K $ 247.71K $ 247.71K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 189.40M $ 189.40M $ 189.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00111339 $ 0.00111339 $ 0.00111339 السعر الحالي: $ 0.00130384 $ 0.00130384 $ 0.00130384 معرفة المزيد عن سعر Kontos (KOS)

توكنوميكس Kontos (KOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kontos (KOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KOS، استكشف السعر المباشر لتوكن KOS!

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