سعر Kontos (KOS)
سعر Kontos (KOS) المباشر لليوم هو USD 0.01103033. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.55M. يتم تحديث سعر KOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kontos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.10K
- تغيير سعر Kontos خلال اليوم هو +3.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 140.13M
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خلال اليوم، كان سعر Kontos مقابل USD هو $ +0.00037666 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kontos مقابل USD هو $ -0.0078316037 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kontos مقابل USD هو $ -0.0084467432 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kontos مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00037666
|+3.54%
|30 يوم
|$ -0.0078316037
|-71.00%
|60 يوم
|$ -0.0084467432
|-76.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kontos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
+3.54%
-38.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc.
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