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سعر Kontos (KOS) المباشر لليوم هو USD 0.01103033 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.55M . يتم تحديث سعر KOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kontos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.10K - تغيير سعر Kontos خلال اليوم هو +3.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 140.13M

أداء سعر Kontos (KOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kontos مقابل USD هو $ +0.00037666 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kontos مقابل USD هو $ -0.0078316037 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kontos مقابل USD هو $ -0.0084467432 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kontos مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00037666 +3.54% 30 يوم $ -0.0078316037 -71.00% 60 يوم $ -0.0084467432 -76.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kontos (KOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kontos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01043863$ 0.01043863 $ 0.01043863 24 ساعة مرتفع $ 0.01136723$ 0.01136723 $ 0.01136723 عالية طوال الوقت $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) +3.54% تغير السعر (7 أيام) -38.41%

معلومات سوق Kontos (KOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: