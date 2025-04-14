سعر Konstellation (DARC)
سعر Konstellation (DARC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DARC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Konstellation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.88
- تغيير سعر Konstellation خلال اليوم هو -2.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Konstellation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Konstellation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Konstellation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Konstellation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.95%
|30 يوم
|$ 0
|-55.47%
|60 يوم
|$ 0
|-65.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Konstellation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-2.95%
-1.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Konstellation is a decentralized cross-chain capital markets protocol built with Cosmos SDK. It is aimed to efficiently connect funds and the various components of the asset management industry with investors. Konstellation intends to be the financial services industry hub for Cosmos and other blockchain ecosystems through strategic inter-blockchain communications. The network is powered by DARC tokens, which are required for the Konstellation network's governance and transactions.
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