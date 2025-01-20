سعر KonPay (KON)
سعر KonPay (KON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KonPay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.70K
- تغيير سعر KonPay خلال اليوم هو -19.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KonPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KonPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KonPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KonPay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.11%
|30 يوم
|$ 0
|-54.99%
|60 يوم
|$ 0
|-37.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KonPay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-19.11%
-48.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The goal of KONPAY is to build a new payment service system that can improve the problems of high fees and long settlement cycles, which were structurally inevitable in the existing payment system. We will provide a new solution for fees and settlement cycles by utilizing blockchain smart contracts and crypto-economy to replace various intermediaries in the existing payment system. KONPAY is a blockchain payment service project that provides incentives and rewards to all participants, and provides a convenient payment service platform for merchants and users through the app, thereby facilitating interaction between users and liquidity of digital assets.
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