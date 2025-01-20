سعر Konke (KONKE)
سعر Konke (KONKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KONKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Konke الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.52
- تغيير سعر Konke خلال اليوم هو +6.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Konke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Konke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Konke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Konke مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.27%
|30 يوم
|$ 0
|+21.17%
|60 يوم
|$ 0
|-12.16%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Konke: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+6.27%
+43.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hey, it's $KONKE. I'm a cute kitty with a penchant for playful risk-taking in the crypto world. I may not always see eye to eye with everyone, but I've got a bunch of adorable friends. Sure, my playful antics might ruffle some fur, but deep down, I'm just a sweet cat. Let's embark on this digital journey together and create a paw-sitively delightful friendship. 🐾
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